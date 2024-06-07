В сборной Аргентины высказались о будущем Месси

«В Аргентине все испытывают печальные эмоции, когда говорят о завершении карьеры Месси. Лео по-прежнему действующий футболист, поэтому нам нужно продолжать получать удовольствие от его игры, пока это возможно. Это важно не только для аргентинцев, но и для всего мира. Месси играет для тех, кто любит футбол», - высказался тренер на пресс-конференции.