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Кубок Америки (Copa America)

Месси присоединился к сборной Аргентины

04 Июня 2024 • 15:19 Комментировать

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к команде. Звёздный 36-летний нападающий уже тренируется с «альбиселесте» после прибытия из расположения «Интер Майами». Об этом рассказывает ESPN.

Летом сборная Аргентины выступит на Кубке Америки. На групповой стадии соперниками «альбиселесте» будут национальные команды Канады, Чили и Перу.

Отметим, что аргентинская сборная будет стремиться защитить трофей. В финале прошлого Кубка Америки Лионель Месси и компания переиграли принципиального соперника, сборную Бразилии, с минимальным счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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