Месси присоединился к сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к команде. Звёздный 36-летний нападающий уже тренируется с «альбиселесте» после прибытия из расположения «Интер Майами». Об этом рассказывает ESPN.

Летом сборная Аргентины выступит на Кубке Америки. На групповой стадии соперниками «альбиселесте» будут национальные команды Канады, Чили и Перу.

Отметим, что аргентинская сборная будет стремиться защитить трофей. В финале прошлого Кубка Америки Лионель Месси и компания переиграли принципиального соперника, сборную Бразилии, с минимальным счётом 1:0.