Форвард «Манчестер Сити» высказался о будущем Месси

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался на тему будущего Лионеля Месси. Альварес хочет, чтобы Месси как можно больше выступал за национальную сборную Аргентины.

«Будет ли Месси продолжать выступать за сборную? Будем надеяться на это. Он сам решит, когда именно он завершит выступления, но мы хотим, чтобы он оставался в команде, ведь так лучше», - сказал Альварес ESPN.

Лео Месси дебютировал за сборную Аргентины в августе 2005 года и с тех пор провёл 180 матчей, в которых забил 106 голов и отдал 56 результативных передач на партнёров. Ближайшим летом Месси выступит на Кубке Америки.

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