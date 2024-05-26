​На Кубке Америки будет дозволена шестая замена

Новшество на Кубке Америки - в ходе турнира будет дозволено осуществлять шестую замену по ходу матча, но только в том случае, если игрок, которого требуется заменить, получил травму головы или сотрясение мозга.

«Речь идёт о дополнительной замене в случае травмы черепа или сотрясения мозга», - гласит сообщение пресс-службы КОНМЕБОЛ.

Напомним, что Кубок Америки пройдёт параллельно с европейским чемпионатом по футболу - в период с 20 июня по 14 июля, то есть финал состоится в один день с последним матчем Евро-2024. Действующим победителем турнира, напомним, является сборная Аргентины.