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Кубок Америки (Copa America)

​На Кубке Америки будет дозволена шестая замена

26 Мая 2024 • 13:06 Комментировать

Новшество на Кубке Америки - в ходе турнира будет дозволено осуществлять шестую замену по ходу матча, но только в том случае, если игрок, которого требуется заменить, получил травму головы или сотрясение мозга.

«Речь идёт о дополнительной замене в случае травмы черепа или сотрясения мозга», - гласит сообщение пресс-службы КОНМЕБОЛ.

Напомним, что Кубок Америки пройдёт параллельно с европейским чемпионатом по футболу - в период с 20 июня по 14 июля, то есть финал состоится в один день с последним матчем Евро-2024. Действующим победителем турнира, напомним, является сборная Аргентины.


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Кубок Америки
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