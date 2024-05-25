​Навас не выступит на Кубке Америки - завершает карьеру в сборной

Коста-риканский голкипер Кейлор Навас, один из героев чемпионата мира 2014 года, не примет участие в следующем Кубке Америки, который состоится уже летом. Он объявил об этом лично посредством своих страничек в социальных сетях.

Там он выложил видео, в котором, во-первых, сообщил о своём пропуске предстоящего турнира, а во-вторых, пожелал успеха партнёрам по команде. Ранее Навас уже объявил о том, что покинет летом свой нынешний клуб, парижский «ПСЖ».

В прошлом голкипер защищал цвета мадридского «Реала», в который попал на пике своей карьеры - сразу после того бразильского Мундиаля.