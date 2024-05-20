Месси получил вызов в сборную Аргентины

Сборная Аргентины обнародовала заявку из 29 футболистов на товарищеские матчи в США против Эквадора и Гватемалы. Позже заявку сократят, ведь на Кубок Америки каждая сборная может заявить только 26 игроков.

Стоит отметить, что в заявку «альбиселесте» попал их капитан – Лионель Месси. В настоящий момент на клубном уровне Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС.

На Кубке Америки – 2024 сборная Аргентины будет защищать титул. Месси и компания выиграли прошлый континентальный футбольный форум, который проходил в 2021 году. Тогда в финале турнира «альбиселесте» с минимальным счётом 1:0 обыграли Бразилию.