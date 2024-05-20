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Кубок Америки (Copa America)

Сборная Бразилии потеряла звёздного вратаря перед Кубком Америки

20 Мая 2024 • 11:42 Комментировать

Страж ворот «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон Мораес не сможет принять участия в Кубке Америки, который состоится грядущим летом.

Как информирует пресс-служба конфедерации футбола Бразилии, звездный голкипер не поедет на престижный турнир из-за перелома правой глазницы. Эдерсон получил травму в недавнем поединке против лондонского «Тоттенхэма» (0:2).

В чемпионате Англии 30-летний бразилец провел 33 встречи, в которых пропустил 29 мячей. В 13 играх он отстоял на ноль.

Кубок Америки состоится в США с 20 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является Аргентина.

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