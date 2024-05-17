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Кубок Америки (Copa America)

​Шакира выступит на церемонии открытия Кубка Америки

17 Мая 2024 • 04:33 Комментировать

Известная, в том числе и в призме футбольной жизни колумбийская 47-летняя певица Шакира выступит на открытии Кубка Америки, который пройдёт летом в США. Её песня Punteria выбрана в качестве композиции для открытия турнира, сообщает издание Record.

Это уже не в первый раз, когда Шакиру приглашают для таких дел. В 2010 она открывала чемпионат мира своей песней Waka-Waka, а в 2014 она исполнила в Бразилии другую песню, La-La-La.

Напомним, что Шакира в прошлом была супругой каталонца Херарда Пике, бывшего защитника «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Но в 2022 году пара рассталась.


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Евро-Футбол.Ру,
Шакира
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