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Кубок Америки (Copa America)

Заявки на Кубке Америки расширили

16 Мая 2024 • 19:48 Комментировать

КОНМЕБОЛ приняла решение об увеличении размера заявок сборных, которые летом выступят на Кубке Америки. Каждая команда сможет заявить не 23 футболистов, а 26. Об этом сообщается на страничке турнира в социальных сетях.

Ранее аналогичное решение УЕФА принял для чемпионата Европы – 2024.

Кубок Америки пройдёт в США, сроки турнира – с 20 июня по 14 июля по местному времени. Трофей будет защищать национальная сборная Аргентины, в составе которой выступит звёздный нападающий Лионель Месси. В финале прошлого континентального футбольного форума аргентинцы с минимальным счётом 1:0 обыграли Бразилию.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Америки КОНМЕБОЛ
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