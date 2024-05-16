Заявки на Кубке Америки расширили

КОНМЕБОЛ приняла решение об увеличении размера заявок сборных, которые летом выступят на Кубке Америки. Каждая команда сможет заявить не 23 футболистов, а 26. Об этом сообщается на страничке турнира в социальных сетях.

Ранее аналогичное решение УЕФА принял для чемпионата Европы – 2024.

Кубок Америки пройдёт в США, сроки турнира – с 20 июня по 14 июля по местному времени. Трофей будет защищать национальная сборная Аргентины, в составе которой выступит звёздный нападающий Лионель Месси. В финале прошлого континентального футбольного форума аргентинцы с минимальным счётом 1:0 обыграли Бразилию.