Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Америки (Copa America)

Винисиус и Эндрик – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки - 2024

10 Мая 2024 • 18:49 Комментировать

В пятницу была опубликована заявка национальной сборной Бразилии на Кубок Америки – 2024. Ниже приводим список игроков.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Беральдо («ПСЖ»), Милитао («Реал»), Габриэль («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Данило («Ювентус»), Коуто («Жирона»), Арана («Атлетико Минейро»), Венделл («Порту»).

Полузащитники: Перейра («Фулхэм»), Гимараэс («Ньюкасл»), Луис («Астон Вилла»), Гомес («Вулверхэмптон»), Пакета («Вест Хэм»).

Нападающие: Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Родриго («Реал»), Савиньо («Жирона»), Винисиус («Реал»).

Кубок Америки пройдёт с 20 июня по 14 июля. Соперниками сборной Бразилии на групповой стадии станут команды Колумбии, Парагвая и Коста-Рики.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Винисиус Жуниор Эндрик ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Хаби Алонсо прокомментировал выход дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел вперёд в серии Плющев высказался о разнице между КХЛ и НХЛ Крикунов — о комплектовании сборной России: «Когда нас допустят до международных игр, всё изменится» Канарейкин: «Хорошо бы, чтобы сборная России действительно включала в себя хоккеистов до 25 лет» Быков — о сборной России: «Мне кажется странным брать игроков только из СКА» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Мая
18:49 · Кубок Америки
Винисиус и Эндрик – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки - 2024
25 Апреля
18:46 · Кубок Америки
Муслера завершил карьеру в сборной Уругвая
17:29 · Кубок Америки
Верон вспомнил, как Месси «застрял» в раздевалке сборной Аргентины
14 Апреля
14:16 · Кубок Америки
Израиль планирует сыграть на Кубке Америки
27 Марта
11:34 · Кубок Америки
Ромарио оценил уровень Эндрика
10:11 · Кубок Америки
Мартинес высказался о прерванной серии без голов за Аргентину
09:24 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес прервал ужасную серию
09:16 · Кубок Америки
Только Месси и ещё одному игроку гарантировано место в сборной Аргентины
26 Марта
04:36 · Италия. Серия А
​Пулишич: «В США большой энтузиазм по поводу Копа Америки»
24 Марта
16:12 · Кубок Америки
Дэвис высказался о встрече с Месси на Кубке Америки
14:36 · Кубок Америки
Ди Мария нашёл позитив в отсутствии Месси
08:38 · Кубок Америки
Аргентина, Бразилия и другие: определились все участники Кубка Америки – 2024
06 Марта
16:24 · Испания. Ла Лига
Окружение Роке недовольно игровым временем нападающего в «Барселоне» слухи
22 Февраля
11:29 · Кубок Америки
В сборной Бразилии сделали заявление по будущему Неймара
02 Февраля
14:57 · Кубок Америки
​Даже у Роналду не было такой презентации: Видаля эффектно представили в Чили 2
Все новости
Рекомендуем