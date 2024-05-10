Винисиус и Эндрик – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки - 2024

В пятницу была опубликована заявка национальной сборной Бразилии на Кубок Америки – 2024. Ниже приводим список игроков.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Беральдо («ПСЖ»), Милитао («Реал»), Габриэль («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Данило («Ювентус»), Коуто («Жирона»), Арана («Атлетико Минейро»), Венделл («Порту»).

Полузащитники: Перейра («Фулхэм»), Гимараэс («Ньюкасл»), Луис («Астон Вилла»), Гомес («Вулверхэмптон»), Пакета («Вест Хэм»).

Нападающие: Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Родриго («Реал»), Савиньо («Жирона»), Винисиус («Реал»).

Кубок Америки пройдёт с 20 июня по 14 июля. Соперниками сборной Бразилии на групповой стадии станут команды Колумбии, Парагвая и Коста-Рики.