Месси снова в строю, форвард «Интер Майами» замечен на тренировке

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси – снова в строю. По неофициальной информации Daily Mail, 36-летняя суперзвезда уже тренируется в составе своего клуба в общей группе.

Напомним, что Лео не мог помочь своим командам в последних пяти матчах. Он пропустил три игры «Интер Майами», а также не смог сыграть в двух товарищеских мачтах сборной Аргентины в минувшую паузу на матчи национальных сборных.

Всего в недавно стартовавшем сезоне МЛС у Месси пять сыгранных матчей, в которых он смог оформить пять голов во всех турнирах и два ассиста. Его клуб в турнирной таблице МЛС идёт на втором месте, набрав 11 очков в рамках Восточной конференции.