Аргентину и Месси могут не допустить к Кубку Америки

Сборной Аргентины грозит отстранение от международных соревнований. Как сообщает AS, действующих чемпионов мира могут наказать за предложения президента страны Хавьера Милея.

Глава страны после своего избрания заявил, что аргентинские футбольные клубы могут стать спортивными акционерными обществами. Против этого предложения выступила местная спортивная конфедерация, поскольку за вмешательство государства может быть серьезное наказание. Сборную Аргентины могут отстранить от участия в Олимпийских играх и Кубке Америки.

Напомним, что Аргентина является действующим чемпионом мира.