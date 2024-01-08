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Кубок Америки (Copa America)

​Назван вероятный новый клуб Видаля

08 Января 2024 • 19:50 Комментировать

Полузащитник Артуро Видаль обрёл статус свободного агента – срок его контракта с «Атлетико Паранаэнсе» истёк. Следующим клубом 36-летнего чилийца может стать «Коло-Коло». Как сообщает в социальных сетях журналист Родриго Гомес, правление чилийского клуба проголосовало за подписание Видаля. Теперь «Коло-Коло» начнёт переговорный процесс с игроком об условиях контракта.

Стоит сказать, что именно в «Коло-Коло» Видаль начинал футбольную карьеру. Теперь известный хавбек должен вернуться в родной клуб.

Отметим, что ранее в Европе Артуро Видаль поиграл за «Байер», «Ювентус», «Баварию», «Барселону» и «Интер».

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