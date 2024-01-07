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Кубок Америки (Copa America)

Дориваль Жуниор станет главным тренером сборной Бразилии

07 Января 2024 • 21:51 Комментировать

Дориваль Жуниор близок к тому, чтобы стать главным тренером сборной Бразилии, после ухода Фернандо Диниза.

По информации UOL, местная футбольная ассоциация готова выплатить отступные «Сан-Паулу», чтобы специалист возглавил национальную команду уже в ближайшее время. Условия и длительность возможного соглашения не разглашаются.

Ранее во главе «Сантоса», «Фламенго» и «Сан-Паулу» 61-летний специалист выиграл три розыгрыша Кубка Бразилии, а также Кубок Либертадорес во главе «красно-чёрных». Предстоящим турниром для «пентакампеонов» станет Кубок Америки летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Дориваль Жуниор
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