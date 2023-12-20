Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Америки (Copa America)

Неймар не сыграет на предстоящем Кубке Америки

20 Декабря 2023 • 03:38 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Абха
1 1.08 X 10.00 2 15.00
21.12 21:00

Неймар не поможет сборной Бразилии на Кубке Америки, который пройдёт в 2024 году.

Нападающий «Аль-Хиляля» порвал крестообразную связку в октябрьском матче «пентакампеонов» против сборной Уругвая. Согласно первоначальным прогнозам, звёздный игрок рисковал пропустить остаток клубного сезона, однако, как выясняется теперь, дела могут обстоять ещё хуже.

По информации врача сборной Бразилии, Неймар не сыграет на Кубке Америки, который пройдёт с июня по июль: «Нет смысла пренебрегать этапами восстановления. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в августе 2024 года», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова медицинского работника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АБХА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
03:38 · Кубок Америки
Неймар не сыграет на предстоящем Кубке Америки
14 Декабря
21:54 · Кубок Америки
Скалони высказался о своём будущем в сборной Аргентины 1
29 Ноября
19:22 · Кубок Америки
​Стало известно, когда Скалони может уйти из сборной Аргентины
17 Ноября
12:35 · Кубок Америки
Кассьерра высказался о шансах сборной Колумбии на Копа Америка-2024
17 Октября
22:07 · Кубок Америки
Анхель ди Мария: «Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки»
09 Октября
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Гринвуд может выступить за сборную Ямайки 1
22 Сентября
08:38 · Кубок Америки
Месси раскрыл свою ближайшую цель в футболе
19 Сентября
01:25 · Кубок Америки
​Появился эскиз футболок, в которых аргентинская сборная сыграет на Кубке Америки
07 Сентября
19:07 · Кубок Америки
Ди Мария уйдёт из сборной Аргентины в 2024 году
03 Сентября
17:48 · Италия. Серия А
Адриано назвал свой лучший гол за «Интер»
19 Июля
02:24 · Кубок Америки
Аргентинская федерация футбола открыла свой офис в Майами
05 Июля
07:26 · Испания. Ла Лига
Стало известно, где продолжит карьеру Анчелотти после «Реала»
21 Июня
18:00 · Кубок Америки
«Малком счастлив играть за сборную Бразилии» — агент Гарсия
18 Июня
17:45 · Кубок Америки
Скалони: Уход Месси из сборной Аргентины станет самым грустным моментом для всех нас
16:06 · Кубок Америки
Скалони: Все новички сыграют с Индонезией
Все новости
Рекомендуем