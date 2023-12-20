Неймар не сыграет на предстоящем Кубке Америки

Неймар не поможет сборной Бразилии на Кубке Америки, который пройдёт в 2024 году.

Нападающий «Аль-Хиляля» порвал крестообразную связку в октябрьском матче «пентакампеонов» против сборной Уругвая. Согласно первоначальным прогнозам, звёздный игрок рисковал пропустить остаток клубного сезона, однако, как выясняется теперь, дела могут обстоять ещё хуже.

По информации врача сборной Бразилии, Неймар не сыграет на Кубке Америки, который пройдёт с июня по июль: «Нет смысла пренебрегать этапами восстановления. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в августе 2024 года», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова медицинского работника.