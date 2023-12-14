Скалони высказался о своём будущем в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о своём будущем во главе национальной команды.

«Во всех процессах возникает момент, чтобы остановиться и подумать. И тогда мы как тренерский штаб сможем выполнять то, что делали прежде: снова соревноваться на самом высоком уровне, это является нашей целью. Вот где мы находимся, с того дня ничего не изменилось», – приводит слова специалиста Movistar.

Напомним, что во главе аргентинской сборной Лионель Скалони выиграл чемпионат мира, Кубок Америки и Финалиссиму. Сообщалось, что после континентального турнира в следующем году Скалони может покинуть национальную команду.