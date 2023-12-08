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Кубок Америки (Copa America)

Аргентина и Бразилия узнали соперников на Кубке Америки-2024

08 Декабря 2023 • 09:38 Комментировать

В американском городе Майами состоялся жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2024 года. По ее итогам были сформированы следующие квартеты:

Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

Напомним, что турнир состоится с 20 июня по 14 июля. Кубок Америки пройдет в Соединённых Штатах Америки. Действующим победителем соревнований является национальная сборная Аргентины.

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