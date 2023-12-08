Аргентина и Бразилия узнали соперников на Кубке Америки-2024

В американском городе Майами состоялся жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2024 года. По ее итогам были сформированы следующие квартеты:
Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.
Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.
Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.
Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.
Напомним, что турнир состоится с 20 июня по 14 июля. Кубок Америки пройдет в Соединённых Штатах Америки. Действующим победителем соревнований является национальная сборная Аргентины.
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