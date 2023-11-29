​Стало известно, когда Скалони может уйти из сборной Аргентины

Сборная Аргентины в последние годы добивалась серьёзных успехов. Так, в 2021 и 2022 годах Лионель Месси и компания выигрывали Кубок Америки и чемпионат мира соответственно. Рулевой «альбиселесте» Лионель Скалони недавно удивил – после победы над Бразилией (1:0) тренер сказал, что собирается обдумать своё будущее. Возможно, специалист подустал, ведь другие причины его возможного ухода из аргентинской сборной придумать непросто.

По информации журналиста Эстебана Эдула, Скалони действительно может покинуть тренерское кресло в сборной Аргентины, но не в ближайшее время, а после Кубка Америки – 2024.