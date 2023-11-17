Кассьерра высказался о шансах сборной Колумбии на Копа Америка-2024

Нападающий питерского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о перспективах сборной Колумбии на Кубке Америки, который пройдёт следующим летом в США.

Форвард отметил, что сборной предстоит очень тяжёлая борьба, и ему очень хотелось бы попасть в итоговую заявку, но многое будет зависеть от его выступления в «Зените».

«Впереди много матчей, если я продолжу забивать за клуб, то, надеюсь, тренерский штаб сборной Колумбии рассмотрит мою кандидатуру», - приводит слова Кассьерры Bobsoccer.ru.

Напомним, что на последнем Кубке Америки, который состоялся в 2021 году, колумбийцы заняли третье место.