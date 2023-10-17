Анхель ди Мария: «Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки»

35-летний нападающий лиссабонской «Бенфики» Анхель ди Мария объявил о том, что закончит выступление в сборной Аргентине после Кубка Америки.

«Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки — для меня все закончено», - приводит слова ди Марии Todo Pasa.

Напомним, что 48-й Кубок Америки по футболу пройдёт с 20 июня по 14 июля следующего года.

Ди Мария дебютировал за национальную сборную в 2008 году, с тех пор он принял участие в 134 играх во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и 29 результативными передачами партнёрам по команде.

В прошлом году он стал победителем чемпионата мира.