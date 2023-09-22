Месси раскрыл свою ближайшую цель в футболе

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своей ближайшей цели в футболе.

«Я пока не знаю, смогу ли выступить на чемпионате мира – 2026. До этого турнира еще далеко. Моя цель – принять участие в Кубке Америки, который пройдет в США. Мне будет приятно выступить на этом турнире», - передает слова 36-летнего аргентинского нападающего Infobae.

Напомним, что Кубок Америки состоится летом следующего года. В турнире примут участие 16 национальных сборных.

Месси с лета выступает в МЛС за клуб «Интер Майами». Нападающий принял участие в 12 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.