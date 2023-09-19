​Появился эскиз футболок, в которых аргентинская сборная сыграет на Кубке Америки

Следующим крупным турниром для чемпионов мира, аргентинцев, станет Кубок Америки, он состоится в следующем году. Но уже сейчас в интернете появился эскиз футболок, в которых аргентинцы сыграют на этом турнире. Футболки преимущественно синего цвета очень похожи на те, в которых Аргентина сыграла на чемпионате мира 1998 года, а также Кубке мира 2006 года в Германии.

Именно чемпионат мира 2006 года стал дебютным для Лионеля Месси, так что дизайн футболок, очень вероятно, отсылает именно к этому событию. Сообщается, что новые футболки поступят в продажу в марте следующего года и будут продаваться по сто долларов США.