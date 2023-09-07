Ди Мария уйдёт из сборной Аргентины в 2024 году

Легенда аргентинского футбола Анхель ди Мария близок к завершению международной карьеры в футболке «альбиселесте».

По информации ESPN, полузащитник «Бенфики» уйдёт из аргентинской сборной после Кубка Америки в 2024 году. Также сообщается, что наставник действующих чемпионов мира Лионель Скалони может заменить ди Марию на первом матче отбора к ЧМ-2026 Николасом Гонсалесом.

Напомним, что Анхель выступает в футболке аргентинской сборной с 2008 года. На его счету 132 матча за национальную команду и 29 забитых мячей, включая гол в победном финале катарского мундиаля против Франции.