Аргентинская федерация футбола открыла свой офис в Майами

У аргентинской федерации футбола теперь есть офис в Майами - организация арендовала помещение и презентовала его прессе. Площадь впечатляет - примерно 1500 квадратных метров, что равняется примерно двадцати среднестатистическим квартирам, он расположен в районе Винвуд на восьмом этаже большого комплекса.

Открытие нового офиса вовсе не связано с выступлениями Лионеля Месси за «Интер Майами» - это простое совпадение. На самом деле идея заключается в том, чтобы лучше подготовиться к двум важнейшим турнирам, которые пройдут в США - Кубок Америки 2024 года и чемпионат мира 2026 года, которые станут, скорее всего, последними в карьере Месси.