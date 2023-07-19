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Кубок Америки (Copa America)

Аргентинская федерация футбола открыла свой офис в Майами

19 Июля 2023 • 02:24 Комментировать

У аргентинской федерации футбола теперь есть офис в Майами - организация арендовала помещение и презентовала его прессе. Площадь впечатляет - примерно 1500 квадратных метров, что равняется примерно двадцати среднестатистическим квартирам, он расположен в районе Винвуд на восьмом этаже большого комплекса.

Открытие нового офиса вовсе не связано с выступлениями Лионеля Месси за «Интер Майами» - это простое совпадение. На самом деле идея заключается в том, чтобы лучше подготовиться к двум важнейшим турнирам, которые пройдут в США - Кубок Америки 2024 года и чемпионат мира 2026 года, которые станут, скорее всего, последними в карьере Месси. 

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