«Малком счастлив играть за сборную Бразилии» — агент Гарсия

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома Филипе, поделился комментарием о дебюте своего клиента за сборную Бразилии. Напомним, 26-летний футболист впервые сыграл на национальную команду в контрольном поединке против сборной Гвинеи (4:1).

«Дебют Малкома за сборную? Он счастлив играть за национальную команду, у Малкома был отличный сезон», — цитирует Гарсию портал «РБ Спорт».

Стоит отметить, что футболист уже успел дебютировать за Бразилию и в стартовом составе. Он появился с первых минут в товарищеской игре с Сенегалом, в которой бразильцы проиграли со счетом 2:4.