Скалони: Уход Месси из сборной Аргентины станет самым грустным моментом для всех нас

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем нападающего Лионеля Месси.

«Лео с нами, поэтому мы не думаем о том, что будет после. Конечно, все хотят, чтобы он никогда не уходил, но это все равно произойдет. Этот момент будет очень грустным для всех нас», — приводит слова Скалони пресс-служба аргентинской национальной команды.

Напомним, ранее 35-летний Месси заявил, что, скорее всего, не сыграет на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году. Добавим, что Аргентина стала триумфатором минувшего мундиаля, проходившего в Катаре.

Завтра, 19 июня, подопечные Скалони проведут товарищеский матч против сборной Индонезии.