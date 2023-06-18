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Кубок Америки (Copa America)

Скалони: Уход Месси из сборной Аргентины станет самым грустным моментом для всех нас

18 Июня 2023 • 17:45 Комментировать

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем нападающего Лионеля Месси.

«Лео с нами, поэтому мы не думаем о том, что будет после. Конечно, все хотят, чтобы он никогда не уходил, но это все равно произойдет. Этот момент будет очень грустным для всех нас», — приводит слова Скалони пресс-служба аргентинской национальной команды.

Напомним, ранее 35-летний Месси заявил, что, скорее всего, не сыграет на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году. Добавим, что Аргентина стала триумфатором минувшего мундиаля, проходившего в Катаре.

Завтра, 19 июня, подопечные Скалони проведут товарищеский матч против сборной Индонезии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони Интер Майами
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