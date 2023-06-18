Скалони: Все новички сыграют с Индонезией

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился комментарием о предстоящей контрольной игре против Индонезии.

«Мы предоставим игровое время всем новичкам команды. Каждый из них должен прочувствовать, каково это — играть за сборную Аргентины, которая стала чемпионом мира», — цитирует Скалони пресс-служба аргентинской сборной.

Напомним, ранее подопечные Скалони одолели в товарищеском матче Австралию со счетом 2:0. Авторами голов стали Лионель Месси и Херман Песселья.

Встреча между Аргентиной и Индонезией состоится завтра, 19 июня. Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени.