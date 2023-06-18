Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Америки (Copa America)

Скалони: Все новички сыграют с Индонезией

18 Июня 2023 • 16:06 Комментировать

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился комментарием о предстоящей контрольной игре против Индонезии.

«Мы предоставим игровое время всем новичкам команды. Каждый из них должен прочувствовать, каково это — играть за сборную Аргентины, которая стала чемпионом мира», — цитирует Скалони пресс-служба аргентинской сборной.

Напомним, ранее подопечные Скалони одолели в товарищеском матче Австралию со счетом 2:0. Авторами голов стали Лионель Месси и Херман Песселья.

Встреча между Аргентиной и Индонезией состоится завтра, 19 июня. Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Индонезии Лионель Скалони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
16:06 · Кубок Америки
Скалони: Все новички сыграют с Индонезией
07 Июня
10:08 · Кубок Америки
Сборная Бразилии не оставляет попыток подписать Анчелотти
28 Мая
21:28 · Кубок Америки
Аршавин — о вызове Малкома в сборную Бразилии: «Для меня это неожиданно»
20:00 · Кубок Америки
Агент: Малком давно заслужил вызов в сборную Бразилии!
17 Мая
21:42 · Кубок Америки
Анчелотти отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную Бразилии
12 Мая
17:43 · Кубок Америки
Названа дата презентации Бьелсы в качестве главного тренера сборной Уругвая
04 Апреля
18:46 · Кубок Америки
Бьелса стал ближе к сборной Уругвая
30 Марта
19:26 · Кубок Америки
Сампаоли может возглавить сборную Уругвая слухи
17:49 · Кубок Америки
Дюков оценил вероятность участия сборной России в Кубке Америки
29 Марта
18:42 · Кубок Америки
Месси высказался после победы 7:0
27 Марта
14:55 · Кубок Америки
Эмилиано Мартинес: «Месси обменял бы все свои «Золотые мячи» ради Кубка Америки»
26 Марта
16:35 · Кубок Америки
Глава Федерации футбола Бразилии подогревает слухи об Анчелотти
24 Марта
15:13 · Кубок Америки
​Эмилиано Мартинес повторил свой неприличный жест – теперь с партнёрами 1
14:53 · Кубок Америки
​«Франция мертва»: Месси и другие аргентинцы снова запели песню 3
23 Марта
19:45 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Анчелотти шутит, что мы будем вместе выбирать состав сборной Бразилии»
Все новости
Рекомендуем