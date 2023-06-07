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Кубок Америки (Copa America)

Сборная Бразилии не оставляет попыток подписать Анчелотти

07 Июня 2023 • 10:08 Комментировать

Глава бразильской футбольной федерации Эдналдо Родригес высказался о возможном назначении Карла Анчелотти на пост наставника национальной команды.

Родригес в беседе с EFE Deportes заявил, что у него есть четкий план по подписанию Анчелотти, и он пока еще не раскрыл все свои карты. Однако функционер отметил, что готов разговаривать и с другими специалистами, но пока потенциальные кандидаты не особо идут на контакт, так как имеют контракты со своими клубами.

По информации источника, если Анчелотти откажется от предложения возглавить сборную Бразилии, то в списке Родригеса есть ряд других тренеров, среди которых Абель Феррейра («Палмейрас»), Жорже Жезуш («Фенербахче») и Фернандо Диниз («Флуминенсе»).

Напомним, ранее рулевой мадридского «Реала» заявил, что точно останется в стане «сливочных» на новый сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фенербахче Карло Анчелотти Палмейрас Флуминенсе Сборная Бразилии Жорже Жезуш Абель Феррейра Эдналдо Родригес Фернандо Диниз
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