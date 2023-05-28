Аршавин — о вызове Малкома в сборную Бразилии: «Для меня это неожиданно»

Функционер «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на вызов нападающего «сине-бело-голубых» Малкома Филипе в сборную Бразилии.

«Для меня это неожиданно, с другой стороны, заслуженно. Но это плохой сигнал: если он забьет гол, его шансы покинуть «Зенит» увеличатся», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего бразильца 26 забитых мячей и 9 голевых передач в 33 матчах во всех турнирах.

17 июня сборная Бразилии проведет товарищеский матч против Гвинеи, а 20 июня встретится с национальной командой Сенегала.

Отметим, что Малком пока не выступал за главную бразильскую сборную, но стал олимпийским чемпионом в составе сборной не старше 23 лет.