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Кубок Америки (Copa America)

Агент: Малком давно заслужил вызов в сборную Бразилии!

28 Мая 2023 • 20:00 Комментировать

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома Филипе, прокомментировал вызов футболиста в сборную Бразилии.

«Малком очень счастлив вызову в сборную Бразилии. Это большая честь для него. Он давно заслужил этот вызов!» — приводит слова Гарсии Sport24.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 26 мячей и стал автором 9 результативных передач.

В июне сборная Бразилии проведет два товарищеских матча. 17-го числа бразильцы встретятся с Гвинеей, а 20-го сыграют против Сенегала.

Стоит отметить, что эти матчи станут дебютными для Малкома в составе национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Луис Фернандо Гарсия Малком Филипе
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