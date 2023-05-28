Агент: Малком давно заслужил вызов в сборную Бразилии!

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома Филипе, прокомментировал вызов футболиста в сборную Бразилии.

«Малком очень счастлив вызову в сборную Бразилии. Это большая честь для него. Он давно заслужил этот вызов!» — приводит слова Гарсии Sport24.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 26 мячей и стал автором 9 результативных передач.

В июне сборная Бразилии проведет два товарищеских матча. 17-го числа бразильцы встретятся с Гвинеей, а 20-го сыграют против Сенегала.

Стоит отметить, что эти матчи станут дебютными для Малкома в составе национальной команды.