Названа дата презентации Бьелсы в качестве главного тренера сборной Уругвая

Аргентинец Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая. Ранее сообщалось, что стороны достигли устной договоренности и в ближайшее время подпишут контракт.

По сведениям испанской газеты Mundo Deportivo, презентация нового наставника национальной команды Уругвая состоится в среду, 17 мая. Она пройдет на арене «Сентенарио». Отмечается, что 67-летний аргентинец станет лишь вторым иностранным специалистом в истории, который работал с уругвайской сборной.

Напомним, последним клубом Бьелсы был английский «Лидс», он возглавлял клуб с июля 2018 до февраля 2022 года.