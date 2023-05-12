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Кубок Америки (Copa America)

Названа дата презентации Бьелсы в качестве главного тренера сборной Уругвая

12 Мая 2023 • 17:43 Комментировать

Аргентинец Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая. Ранее сообщалось, что стороны достигли устной договоренности и в ближайшее время подпишут контракт.

По сведениям испанской газеты Mundo Deportivo, презентация нового наставника национальной команды Уругвая состоится в среду, 17 мая. Она пройдет на арене «Сентенарио». Отмечается, что 67-летний аргентинец станет лишь вторым иностранным специалистом в истории, который работал с уругвайской сборной.

Напомним, последним клубом Бьелсы был английский «Лидс», он возглавлял клуб с июля 2018 до февраля 2022 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Марсело Бьелса
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