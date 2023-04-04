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Кубок Америки (Copa America)

Бьелса стал ближе к сборной Уругвая

04 Апреля 2023 • 18:46 Комментировать

В обозримом будущем Марсело Бьелса должен стать главным тренером сборной Уругвая. Как сообщает в социальных сетях журналист Родриго Романо, в последнее время произошло сближение в переговорах между Бьелсой и представителями уругвайской футбольной федерации.

Отмечается, что переговорный процесс подходит к завершению. Очень скоро должно последовать официальное объявление.

67-летний Марсело Бьелса находится без работы уже больше года. В феврале 2022-го аргентинский специалист покинул «Лидс», где он работал в течение трёх с половиной сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Марсело Бьелса
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