Руководство уругвайского футбола рассматривает различные варианты на пост наставника местной национальной команды.

По информации журналиста Уилсона Мендеза, бывший наставник «Севильи», а также сборных Аргентины и Чили Хорхе Сампаоли обсуждает с Уругвайской футбольной ассоциацией условия контракта. Ранее появилась информация о том, что новым главным тренером «селесте» станет другой знаменитый аргентинец, а именно Марсело Бьелса.

Напомним, что после неудачного чемпионата мира в Катаре тренерский пост сборной покинул Диего Алонсо, руководивший уругвайцами с 2021 года. На предыдущем мундиале двухкратные чемпионы мира вылетели после группового этапа.