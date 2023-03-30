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Кубок Америки (Copa America)

Сампаоли может возглавить сборную Уругвая слухи

30 Марта 2023 • 19:26 Комментировать

Руководство уругвайского футбола рассматривает различные варианты на пост наставника местной национальной команды.

По информации журналиста Уилсона Мендеза, бывший наставник «Севильи», а также сборных Аргентины и Чили Хорхе Сампаоли обсуждает с Уругвайской футбольной ассоциацией условия контракта. Ранее появилась информация о том, что новым главным тренером «селесте» станет другой знаменитый аргентинец, а именно Марсело Бьелса.

Напомним, что после неудачного чемпионата мира в Катаре тренерский пост сборной покинул Диего Алонсо, руководивший уругвайцами с 2021 года. На предыдущем мундиале двухкратные чемпионы мира вылетели после группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Хорхе Сампаоли
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