Дюков оценил вероятность участия сборной России в Кубке Америки

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оценил возможность участия сборной России в Кубке Америки.

Как известно, в Кубке Америки выступают не только представители КОНМЕБОЛ, но и приглашённые команды.

«Теоретически это реально, но на практике – маловероятно. В этих сборных многие игроки выступают в Европе, и на них оказывается давление», - сказал Дюков журналистам.

Дюков также допустил, что сборная России будет проводить товарищеские матчи с клубами из Бразилии.

Напомним, что в настоящий момент сборная России не участвует в официальных турнирах из-за санкций.