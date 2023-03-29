Месси высказался после победы 7:0

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал публикацию в социальных сетях после победы над сборной Кюрасао со счётом 7:0.

«Прекрасно закрыть этот сбор таким образом. Было впечатляюще видеть столько болельщиков. Надеюсь, мы разделим ещё много таких моментов, и это безумие никогда не закончится!» - написал Месси под серией фотографий.

Лионель Месси в матче против Кюрасао записал на свой счёт хет-трик. Ещё по голу забили Николас Гонсалес, Энцо Фернандес, Анхель ди Мария и Гонсало Монтиэль.

Как известно, в декабре сборная Аргентины стала чемпионом мира.

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