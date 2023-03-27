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Кубок Америки (Copa America)

Эмилиано Мартинес: «Месси обменял бы все свои «Золотые мячи» ради Кубка Америки»

27 Марта 2023 • 14:55 Комментировать

Свой первый серьёзный успех на международном уровне Лионель Месси отпраздновал летом 2021 года. Тогда сборная Аргентины выиграла Кубок Америки. Вратарь «альбиселесте» Эмилиано Мартинес высказался о том, насколько важным тот трофей был для Месси.

«Он обменяли бы все свои «Золотые мячи» ради Кубка Америки. Когда мы возвращались в Аргентину из Бразилии, Лео держал трофей и сказал: «Это единственное, чего я хотел в своей футбольной карьере». Я чувствовал гордость в тот момент, потому что помог осуществить его мечту. Он выиграть всё на клубном уровне, но ему чего-то не хватало», - слова Мартинеса приводит Goal.

Напомним, что в конце 2022 года Лионель Месси выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира.

Лионель Месси 7 раз выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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