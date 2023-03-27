Эмилиано Мартинес: «Месси обменял бы все свои «Золотые мячи» ради Кубка Америки»

Свой первый серьёзный успех на международном уровне Лионель Месси отпраздновал летом 2021 года. Тогда сборная Аргентины выиграла Кубок Америки. Вратарь «альбиселесте» Эмилиано Мартинес высказался о том, насколько важным тот трофей был для Месси.

«Он обменяли бы все свои «Золотые мячи» ради Кубка Америки. Когда мы возвращались в Аргентину из Бразилии, Лео держал трофей и сказал: «Это единственное, чего я хотел в своей футбольной карьере». Я чувствовал гордость в тот момент, потому что помог осуществить его мечту. Он выиграть всё на клубном уровне, но ему чего-то не хватало», - слова Мартинеса приводит Goal.

Напомним, что в конце 2022 года Лионель Месси выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира.

Лионель Месси 7 раз выигрывал «Золотой мяч».