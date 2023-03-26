Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Америки (Copa America)

Глава Федерации футбола Бразилии подогревает слухи об Анчелотти

26 Марта 2023 • 16:35 Комментировать

Поговаривают, что по завершению клубного сезона Карло Анчелотти может покинуть «Реал» и возглавить сборную Бразилии. «Селесао» до сих пор не назначили постоянного тренера после ухода Тите после чемпионата мира – 2022.

Эдналдо Родригес, который возглавляет Федерацию футбола Бразилии, подогревает слухи о приходе Карло Анчелотти. Функционер заявил, что Анчелотти был бы очевидным кандидатом на должность рулевого бразильской сборной, если бы ушёл из «Реала».

«Анчелотти является не только единодушным фаворитом игроков, но и любимцем фанатов», - сказал Родригес, чьи слова приводит бразильский CNN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Сборная Бразилии Эдналдо Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
16:35 · Кубок Америки
Глава Федерации футбола Бразилии подогревает слухи об Анчелотти
24 Марта
15:13 · Кубок Америки
​Эмилиано Мартинес повторил свой неприличный жест – теперь с партнёрами 1
14:53 · Кубок Америки
​«Франция мертва»: Месси и другие аргентинцы снова запели песню 3
23 Марта
19:45 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Анчелотти шутит, что мы будем вместе выбирать состав сборной Бразилии»
09 Марта
20:22 · Кубок Америки
​Эмилиано Мартинес вспомнил, как Месси чуть не довёл его до слёз
19 Февраля
12:44 · Кубок Америки
Ди Мария считает, что Месси должен сыграть на ЧМ-2026
15 Февраля
19:26 · Кубок Америки
Источник: Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
06 Февраля
19:51 · Кубок Америки
​Месси назвали лучшим игроком КОНМЕБОЛ в 2022 году по версии IFFHS
09:54 · Кубок Америки
Саудовская Аравия может сыграть на Кубке Америки
28 Января
17:13 · Россия. Премьер-лига
Родригао заявил, что «Зенит» известен во всём мире
27 Января
20:12 · Кубок Америки
Кубок Америки в 2024 году снова может пройти в США
03 Января
15:26 · Кубок Америки
Макаллистер: Мы хотим, чтобы Месси остался в составе сборной Аргентины
08 Декабря
00:46 · Кубок Америки
В Эквадоре отказались принимать Кубок Америки – 2024
06 Декабря
19:45 · Кубок Америки
​Канада и США хотят стать гостями Кубка Америки - 2024
28 Марта
10:55 · Кубок Америки
Экс-тренер сборной Аргентины: «Победа в Кубке Америки освободила Месси от долга перед сборной»
Все новости
Рекомендуем