Глава Федерации футбола Бразилии подогревает слухи об Анчелотти

Поговаривают, что по завершению клубного сезона Карло Анчелотти может покинуть «Реал» и возглавить сборную Бразилии. «Селесао» до сих пор не назначили постоянного тренера после ухода Тите после чемпионата мира – 2022.

Эдналдо Родригес, который возглавляет Федерацию футбола Бразилии, подогревает слухи о приходе Карло Анчелотти. Функционер заявил, что Анчелотти был бы очевидным кандидатом на должность рулевого бразильской сборной, если бы ушёл из «Реала».

«Анчелотти является не только единодушным фаворитом игроков, но и любимцем фанатов», - сказал Родригес, чьи слова приводит бразильский CNN.