​Эмилиано Мартинес вспомнил, как Месси чуть не довёл его до слёз

Вратарь национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о знаменитой речи Лионеля Месси перед финалом Кубка Америки в 2021 году.

«Это тронуло меня. Мне действительно хотелось плакать, потому что Лео упомянул мою дочь. Моя жена родила за 10 дней до финала Кубка Америки, поэтому Месси сказал что-то вроде такого: «Он даже не увидел новорожденную дочь, оставаясь с нами в команде, так что давайте сделаем это для него». У меня были мурашки по коже, когда Месси говорил такое», - слова Мартинеса приводит портал Goal.

Напомним, что в финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Бразилию.