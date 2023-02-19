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Кубок Америки (Copa America)

Ди Мария считает, что Месси должен сыграть на ЧМ-2026

19 Февраля 2023 • 12:44 Комментировать

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария заявил, что не планирует принимать участие в чемпионате мира 2026 года.

«Я больше не мечтаю о следующем чемпионате мира. Я думаю о следующем Кубке Америки, я сделаю все возможное, чтобы сыграть на нем. Лео должен быть на следующем мундиале, это же Лео, у него семь «Золотых мячей» и он лучший в истории», — приводит слова ди Марии ESPN Argentina.

Футболист отметил, чтобы попасть в сборную на Кубок Америки, необходимо продолжать играть в Европе и нужно быть готовым на все сто процентов. Все должны сохранять уровень, главный тренер команды Лионель Скалони ни для кого не делает уступки.

Напомним, сборная Аргентины является действующим чемпионом мира - 2022 и победителем Кубка Америки - 2021.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Лионель Скалони
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