Ди Мария считает, что Месси должен сыграть на ЧМ-2026

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария заявил, что не планирует принимать участие в чемпионате мира 2026 года.

«Я больше не мечтаю о следующем чемпионате мира. Я думаю о следующем Кубке Америки, я сделаю все возможное, чтобы сыграть на нем. Лео должен быть на следующем мундиале, это же Лео, у него семь «Золотых мячей» и он лучший в истории», — приводит слова ди Марии ESPN Argentina.

Футболист отметил, чтобы попасть в сборную на Кубок Америки, необходимо продолжать играть в Европе и нужно быть готовым на все сто процентов. Все должны сохранять уровень, главный тренер команды Лионель Скалони ни для кого не делает уступки.

Напомним, сборная Аргентины является действующим чемпионом мира - 2022 и победителем Кубка Америки - 2021.