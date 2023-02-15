Источник: Скалони продлил контракт со сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подписал новый трудовой договор с командой.

По информации аргентинского журналиста Гастона Эдуля, теперь соглашение 44-летнего специалиста со сборной рассчитано до 2026 года.

Напомним, Скалони возглавляет аргентинскую команду с 2018 года. За это время он вместе со сборной выиграл Кубок Америки – 2021, Финалиссиму 2022 и чемпионат мира – 2022.

Под руководством Скалони Аргентина впервые с 1986 года стала победителем мирового первенства, которое проходило с ноября по декабрь 2022 года в Катаре. В финале ЧМ была повержена сборная Франции (3:3, 4:2 по пенальти).