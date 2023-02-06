​Месси назвали лучшим игроком КОНМЕБОЛ в 2022 году по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего футболиста из зоны КОНМЕБОЛ по итогам 2022 года. Лучшим игроком Южной Америки, по мнению IFFHS, в прошлом году был Лионель Месси.

Напомним, что сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе в декабре стала чемпионом мира. В финале мундиале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей со счётом 3:3.

Также IFFHS составила сборную лучших игроков Южной Америки по итогам прошлого года. В неё вошли такие игроки: Эмилиано Мартинес - Ромеро, Тьяго Силва, Отаменди – Энцо Фернандес, Каземиро, де Пауль, Неймар – Винисиус, Месси, Альварес.