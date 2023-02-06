Саудовская Аравия может сыграть на Кубке Америки

Сборная Саудовской Аравии получила приглашение выступить на Кубке Америки, который состоится в следующем году. Об этом сообщил президент федерации футбола страны Ясир Аль-Мишаль.

«Нам поступило приглашение сыграть на Копа Америка. Если у нас все получится, то примем участие в этом турнире», - заявил руководитель.

Напомним, что Кубок Америки-2024 примет Парагвай. Действующим чемпионом является сборная Аргентины, одолевшая в финале Бразилию со счетом 1:0.

На недавнем чемпионате мира сборная Саудовской Аравии не смогла пробиться в плей-офф, однако при этом одержала победу над Аргентиной (2:1), ставшей лучшей на мундиале.