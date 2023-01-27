Кубок Америки в 2024 снова может пройти в США

Соединенные Штаты Америки снова могут стать ареной проведения Кубка Америки в 2024 году, об этом сообщает ESPN. Переговоры по этому поводу уже идут, ранее страной-хозяйкой турнира был объявлен Эквадор, однако сейчас его достаточно бестактно пытаются подвинуть.

Мотивация - подготовка к проведению чемпионата мира в 2026 году, в котором США будет играть центральную роль, а участие Мексики и Канады будет много скромнее. Американцы считают, что проведение Кубка Америки перед чемпионатом мира позволит им лучше подготовиться к Мундиалю.

Напомним, что ранее Кубок Америки проходил в США в 2016 году.