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Кубок Америки (Copa America)

Кубок Америки в 2024 снова может пройти в США

27 Января 2023 • 20:12 Комментировать

Соединенные Штаты Америки снова могут стать ареной проведения Кубка Америки в 2024 году, об этом сообщает ESPN. Переговоры по этому поводу уже идут, ранее страной-хозяйкой турнира был объявлен Эквадор, однако сейчас его достаточно бестактно пытаются подвинуть.

Мотивация - подготовка к проведению чемпионата мира в 2026 году, в котором США будет играть центральную роль, а участие Мексики и Канады будет много скромнее. Американцы считают, что проведение Кубка Америки перед чемпионатом мира позволит им лучше подготовиться к Мундиалю.

Напомним, что ранее Кубок Америки проходил в США в 2016 году. 

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