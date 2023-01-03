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Кубок Америки (Copa America)

Макаллистер: Мы хотим, чтобы Месси остался в составе сборной Аргентины

03 Января 2023 • 15:26 Комментировать

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер поделился мнением о будущем Лионеля Месси в национальной команде.

Макаллистер сказал в интервью Goal, что команда хочет сохранить Месси в составе, капитан знает об этом, но его будущее пока неизвестно.

Напомним, сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. 35-летний Месси был признан лучшим футболистом турнира. Нападающий забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи в семи матчах мундиаля.

Ранее Лионель Месси говорил, что, скорее всего, это его последний чемпионат мира в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Брайтон Алексис Макаллистер
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