Макаллистер: Мы хотим, чтобы Месси остался в составе сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер поделился мнением о будущем Лионеля Месси в национальной команде.

Макаллистер сказал в интервью Goal, что команда хочет сохранить Месси в составе, капитан знает об этом, но его будущее пока неизвестно.

Напомним, сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. 35-летний Месси был признан лучшим футболистом турнира. Нападающий забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи в семи матчах мундиаля.

Ранее Лионель Месси говорил, что, скорее всего, это его последний чемпионат мира в карьере.