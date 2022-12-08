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Кубок Америки (Copa America)

В Эквадоре отказались принимать Кубок Америки – 2024

08 Декабря 2022 • 00:46 Комментировать

Эквадор не сможет принять Кубок Америки – 2024, пишет в соцсетях журналист Диего Монтальван.

Как сообщил президент местной футбольной федерации Франсиско Эгас, у отказа есть две причины. Первая – это рост в стране организованной преступности, а вторая – банальное отсутствие у небольшой страны достаточного количества инфраструктуры.

Скорее всего, турнир пройдёт в США. В стране уже сообщили о готовности стать хозяевами Кубка, тем более сборные США, Мексики и Канады станут его приглашёнными участниками.

Действующим обладателем Кубка Америки является сборная Аргентины. В 2021 году «альбиселесте» завоевали долгожданный трофей, обыграв в финале бразильцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Эквадор Кубок Америки
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