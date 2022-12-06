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Кубок Америки (Copa America)

​Канада и США хотят стать гостями Кубка Америки - 2024

06 Декабря 2022 • 19:45 Комментировать

На Кубке Америки выступают 12 сборных, хотя в зоне КОНМЕБОЛ есть только 10 национальных команд. В сложившейся ситуации КОНМЕБОЛ всё время приглашает двух участников из других конфедераций. Как правило, гостями турнира становятся представители КОНКАКАФ.

На Кубке Америки в 2024 году в качестве гостей могут выступить сборные США и Канады. Как сообщает Fox Sports MX, футбольные власти этих стран в январе начнут переговоры о возможном участии в турнире.

Кубок Америки может стать для сборных США и Канады хорошим подспорьем в подготовке к домашнему чемпионату мира. В 2026 году эти страны примут мундиаль вместе с Мексикой.

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