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Кубок Америки (Copa America)

Экс-тренер сборной Аргентины: «Победа в Кубке Америки освободила Месси от долга перед сборной»

28 Марта 2022 • 10:55 Комментировать

Клаудио Гуньяли, бывший ассистент главного тренера сборной Аргентины Алехандро Сабельи, высказался о победе Месси на Кубке Америки.

«Победа в Кубке Америки освободила Месси от долга перед сборной Аргентины.

Сейчас это помогает сборной, так как обстановка вокруг неё очень спокойная. Это хорошая новость для Аргентины», — приводит слова Гуньяли Eurosport.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в 2021 году. В финале была одержана победа над сборной Бразилии (1:0). Для Месси этот кубок стал первым значимым трофеем со взрослой сборной Аргентины.

 

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