Экс-тренер сборной Аргентины: «Победа в Кубке Америки освободила Месси от долга перед сборной»

Клаудио Гуньяли, бывший ассистент главного тренера сборной Аргентины Алехандро Сабельи, высказался о победе Месси на Кубке Америки.

«Победа в Кубке Америки освободила Месси от долга перед сборной Аргентины.

Сейчас это помогает сборной, так как обстановка вокруг неё очень спокойная. Это хорошая новость для Аргентины», — приводит слова Гуньяли Eurosport.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в 2021 году. В финале была одержана победа над сборной Бразилии (1:0). Для Месси этот кубок стал первым значимым трофеем со взрослой сборной Аргентины.