Эмилиано Мартинес: «Никогда не видел, чтобы кто-то играл так классно, как Месси на Кубке Америки»

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился впечатлениями от игры в одной команде с действующим обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси. Вратарь рассказал, что он остался удивлен уровнем одного из лидеров нынешнего состава «ПСЖ».

«Лео был просто невероятен на Кубке Америки, который нам удалось выиграть. Еще никогда не видел, чтобы кто-то из футболистов играл так классно, как Месси на том турнире. И это не в самых лучших условиях – мы выступали то на сухом поле, то в жару. В полуфинале и финале мы действительно устали, но в конечном итоге одолели бразильцев», - цитирует аргентинца Football Daily.

Напомним, что Мартинес принял непосредственное участие в том успехе сборной, выиграв серию пенальти против Колумбии в раунде плей-офф.