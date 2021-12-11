Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Америки (Copa America)

Эмилиано Мартинес: «Никогда не видел, чтобы кто-то играл так классно, как Месси на Кубке Америки»

11 Декабря 2021 • 18:29 Комментировать (1)

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился впечатлениями от игры в одной команде с действующим обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси. Вратарь рассказал, что он остался удивлен уровнем одного из лидеров нынешнего состава «ПСЖ».

«Лео был просто невероятен на Кубке Америки, который нам удалось выиграть. Еще никогда не видел, чтобы кто-то из футболистов играл так классно, как Месси на том турнире. И это не в самых лучших условиях – мы выступали то на сухом поле, то в жару. В полуфинале и финале мы действительно устали, но в конечном итоге одолели бразильцев», - цитирует аргентинца Football Daily.

Напомним, что Мартинес принял непосредственное участие в том успехе сборной, выиграв серию пенальти против Колумбии в раунде плей-офф.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
id152079006
11 Декабря 2021 в 18:58
Очередной прогиб перед карликом. Уже сбился со счёта, какой. Эмилиано, зачёт!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Декабря
18:29 · Кубок Америки
Эмилиано Мартинес: «Никогда не видел, чтобы кто-то играл так классно, как Месси на Кубке Америки» 1
15 Октября
15:50 · Кубок Америки
​IFAB рассмотрит возможность увеличения перерыва между таймами
09 Сентября
18:46 · Кубок Америки
​Месси рассказал, что обрёл душевное спокойствие после успеха со сборной
25 Августа
21:17 · Чемпионат Европы 2020
«ПСЖ» наградил чемпионов Европы и Южной Америки
17 Июля
21:19 · Кубок Америки
​Фанаты набросились на Месси, когда тот вышел из ресторана 4 видео
16 Июля
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Оценочная стоимость Барриоса после Кубка Америки выросла на 3 млн евро
16:44 · Кубок Америки
​Паредес: «Никогда не видел Месси таким счастливым»
14:19 · Кубок Америки
​Месси записал видеообращение к своему 100-летнему фанату 3 видео
08:24 · Кубок Америки
Ди Мария сделал тату в честь победы на Кубке Америки 1 фото
14 Июля
23:07 · Кубок Америки
Фотография Месси с Кубком Америки стала самой популярной в истории «Инстаграма» в категории спортивных событий 1
15:55 · Кубок Америки
​Кемпес: «Месси не сравнится с Марадоной, даже если выиграет 4 чемпионата мира подряд» 8
13 Июля
10:52 · Чемпионат Европы 2020
Стало известно, когда пройдёт матч чемпионов Европы и Америки 2
12 Июля
15:43 · Чемпионат Европы 2020
​Италия и Аргентина могут провести товарищеский матч после побед на континентальных турнирах
12:25 · Кубок Америки
Месси рассказал, кому посвятил победу в Кубке Америки
11 Июля
15:38 · Кубок Америки
​Месси высказался о своём повреждении
Все новости
Рекомендуем