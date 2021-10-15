​IFAB рассмотрит возможность увеличения перерыва между таймами

В конце октября комиссия по правилам футбола IFAB рассмотрит запрос КОНМЕБОЛ по поводу возможного увеличения перерыва между таймами с 15 до 25 минут. Вопрос был включён в повестку дня, о чём сообщает на своём сайте ESPN.

В Южной Америке хотят расширить перерыв, чтобы проводить развлекательные шоу в стиле Супербоула в финалах турниров, например, в финале Кубка Либертадорес.

В 2009 году ФИФА предлагала увеличить перерыв до 20 минут. Предложение было отклонено, а ФИФА столкнулась с критикой, поскольку её идею посчитали как коммерческий ход (больше перерыв – больше денег за рекламу). При этом ФИФА обосновывала предложение тем, что футболистам нужно время, чтобы дойти с поля до раздевалок и обратно.

Правило 7 футбола гласит, что перерыв не должен превышать 15 минут.