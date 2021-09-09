​Месси рассказал, что обрёл душевное спокойствие после успеха со сборной

Минувшим летом сборная Аргентины завоевала Кубок Америки. Для Лионеля Месси это был первый выигранный с национальной сборной трофей.

«Я обрёл душевное спокойствие. Я осуществил свою мечту, в которой мне так много раз отказывали. Это был захватывающий момент, похожий на сон. Я не мог поверить, что это произошло. Сейчас мне нравится пересматривать фотографии, потому что сразу после победы я был ошеломлён. Я не понимал, что происходит», - рассказал Месси в интервью ESPN.

До победы на Кубке Америки-2020 Лионель Месси проиграл со сборной четыре больших финала, в частности финал чемпионата мира в 2014 году.